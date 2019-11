Was die einen wollen, passt den anderen nicht in den Kram: Unsere Nachbarn streiten über eine Mautbefreiung und der damit einhergehenden Umverteilung des Verkehrs.

Auf fünf Abschnitten der Autobahn in Österreich sollen Autofahrer in Zukunft keine Vignette mehr benötigen. Der Abschnitt, den die Rheintaler Grenzgänger direkt betrifft, ist derjenige zwischen Hohenems und Hörbranz. Der Nationalrat hat am Mittwoch seine Zustimmung für die Mautbefreiung gegeben. Sagt auch der Bundesrat am 5. Dezember ja, muss für diese Strecke ab dem 15. Dezember 2019 kein sogenanntes «Pickerl» mehr gekauft werden.

Bregenz erhofft sich weniger Verkehr

Den einen freut's, den anderen reut's: Glücklich über die Mautbefreiung ist vor allem Bregenz. Bürgermeister Markus Linhart spricht von einem Hoffnungsstreifen für die Stadt. «Seit bald 20 Jahren, seit der Einführung der Vignette hat der Verlagerungsverkehr um 20 Prozent zugenommen, an Spitzentagen sogar um 40 Prozent», sagt er im ORF. Durch die Befreiung der Mautgebühren gäbe es eine enorme Verkehrsentlastung.