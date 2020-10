Gastronomie hat kaum Zeit für Umsetzung der Maskentragepflicht

Am Freitag wurden die Massnahmen beschlossen und am Samstag müssen sie schon umgesetzt werden. «Das Ganze wurde quasi über Nacht verordnet», so Caluori. «Wir hätten für die Vorbereitung gerne zwei bis drei Tage Zeit gehabt.» Doch der Kanton sei den Gastrobetrieben entgegengekommen. «Sie werden nicht sofort kontrollieren und Bussen verteilen.»

Es geht Schlag auf Schlag. Die Fallzahlen steigen seit Anfang Oktober stark an. Die Ostschweizer Kantone mussten reagieren. Graubünden hat deshalb am Freitagmorgen die neuen Corona-Massnahmen bekannt gegeben. Darunter auch die Maskentragepflicht in Restaurants, Clubs und Bars. Wer nicht auf einem Stuhl an einem Tisch sitzt, muss eine Maske tragen.

Gastro Graubünden ist nun dabei, alle Mitglieder über die neuen Massnahmen zu informieren. Wichtig ist Caluori, dass sich alle Betriebe an die Maskenpflicht halten. Die Quarantäne-Regelung kann für Restaurants fatale Folgen haben. Muss einer der Angestellten in Quarantäne, trifft es alle und so kann es bis zur Schliessung des Betriebs kommen. «Wir forcieren deshalb die Schnelltests und haben beim Bundesrat und dem Kanton bereits eine Eingabe gemacht.» So soll man möglichst schnell von der Quarantäne wegkommen. «Die Schnelltests sind zwar noch nicht verfügbar, aber sie wären uns eine Hilfe.»

Gemeinden sind für Kontrollen zuständig

Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren schlugen den Regierungen am Donnerstag ein Massnahmenpaket zur Bekämpfung des Coronavirus vor. Der Kanton Graubünden setzt folgende Massnahmen um: Maskentragepflicht in Geschäften, Einkaufszentren, Poststellen, Museen, in Kirchen, auf Bahnhöfen und in Gastronomiebetrieben. Von der Maskenpflicht ausgenommen hat die Kantonsregierung Kinder unter 12 Jahren.

An den öffentlichen und privaten Volksschulen gilt für alle Erwachsenen eine Maskenpflicht, ausgenommen in Unterrichtsräumen. Sollte allerdings im Unterricht der Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen Lehrpersonen und Schülern nicht eingehalten werden, müssen Masken aufgesetzt werden. Zuständig für die Kontrollen sind die Gemeinden.