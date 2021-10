Einmal schwerelos über die Schweizer Alpen gleiten. Das Fliegen ist ein Wunsch des Menschen, welcher ihm bisher verwehrt blieb. Im Kanton Graubünden soll sich das für zwei Minuten ändern. Die neu eröffnete Zipline am Erlebnisberg Pradaschier in Churwalden ermöglich es den Besucherinnen und Besuchern, die Strecke von 1,7 Kilometern in der Luft zu überqueren. Dabei sind Spitzengeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde möglich.

(red.)