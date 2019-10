Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Graubünden haben einer in Italien wohnhaften Italienerin mehrere Einschleiche-Diebstähle nachgewiesen, wie am Mittwoch aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Frau sei geständig.

Zwischen Februar 2011 und Juli 2019 war die heute 33-Jährige in mehrere Wohnungen im Engadin, im Bündner Oberland und in der Region Davos/Klosters eingestiegen. Meist klaute sie Bargeld und Schmuck. «Der Frau können 18 Vermögensdelikte im Kanton Graubünden mit einer Deliktssumme von über hunderttausend Franken nachgewiesen werden», heisst es in der Mitteilung.

(red.)