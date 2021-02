Sie sorgen dafür, dass die Corona-Massnahmen eingehalten werden, erklären bei Bedarf die geltenden Massnahmen und stehen auch als Auskunftsperson für die Ferienregion zur Verfügung. Mehr als zwei Dutzend Winter-Ranger sind in der Lenzerheide derzeit täglich im Tal und am Berg unterwegs.

Ranger sensibilisieren auf Massnahmen

In erster Linie versuchen die Ranger, die Gäste auf die Corona-Massnahmen zu sensibilisieren. Dazu sind sie unter anderem im Schneesportgebiet Arosa Lenzerheide unterwegs. Aber auch im Dorfzentrum, an stark frequentierten Orten, bei Parkplätzen und Einstiegsstellen der Bergbahnen oder am Heidsee. «Uns ist es wichtig, dass wir unsere Gäste informieren und auf freundliche Art und Weise die geltenden Corona-Massnahmen durchsetzen», wird Maurin Malär, der Winter-Ranger-Verantwortliche, in einer Mitteilung zitiert.

Bei den Rangern handelt es sich um Einheimische, aber auch Zweitheimische, Senioren und Studenten oder Personen auf Kurzarbeit. Sie wurden von der Tourismusorganisation eingestellt und werden für ihre Arbeit entlöhnt.

Positives Feedback von Gästen

Bereits im Sommer setzte die Ferienregion Lenzerheide auf Ranger, die am Heidsee dafür sorgten, dass es zu keinen Menschenansammlungen kam (FM1Today berichtete). Sechs Personen hatte man damals für den Job angestellt. Die Ranger erhielten gemäss Lenzerheide Tourismus mehrheitlich positives Feedback.