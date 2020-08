3-jähriger Bub gerät unter Auto und wird verletzt

Wie es zum Unfall zwischen dem Auto und dem dreijährigen Bub gekommen ist, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Graubünden erhielt am Donnerstagnachmittag die Meldung über einen Verkehrsunfall. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich weder der 57-jährige Autolenker noch der dreijährige Bub am Unfallort. Der Autofahrer war aber bereits mit dem Kind ins Spital Scuol gefahren. Von dort her musste der Dreijährige aufgrund seiner Verletzungen mit der Rega ins Kinderspital nach St.Gallen geflogen werden.

Die Unfallursache wird derzeit von der Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. Dazu sucht sie Zeugen.

(red.)