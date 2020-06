Der Mann wollte am Dienstagmittag eine rotierende Walze putzen, dabei wurde seine rechte Hand von den Walzen eingezogen und der Ringfinger abgetrennt. Ein Ambulanzteam der Rettung Val Müstair und der örtliche Notarzt versorgten den Verletzten. Er wurde schliesslich vom Spital in St.Maria mit der Rega ins Kantonsspital in Chur geflogen.

(red.)