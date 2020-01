32-Jährige verliert Kontrolle und kracht in Auto

Eine 32-jährige Automobilistin fuhr am Dienstag kurz vor 10 Uhr auf der Nationalstrasse A29 von Bivio kommend talwärts in Richtung Savognin. In einer Linkskurve Höhe Stalveder geriet die Frau über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 48-Jährigen.

Durch die Kollision wurden die beiden lenkenden Personen leicht verletzt. Die Frau wurde mit der Ambulanz der Rettung Mittelbünden zur Kontrolle ins Spital nach Savognin gefahren und der Mann begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide total beschädigten Fahrzeuge mussten aufgeladen werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände, welche zu diesem Unfall geführt haben, ab.

(red.)