Der 36-jährige Wintersportler war am Donnerstag an einem Südosthang am Piz Nair rund 400 Meter von einer Lawine mitgerissen und verschüttet worden. Am Samstagabend erlag er im Kantonsspital Graubünden seinen schweren Verletzungen. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.

