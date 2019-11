Ein fünfjähriges Mädchen wurde, nach einem Skiunfall in Arosa, mit schweren Kopf- und Brustkorbverletzungen mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Ein 57-Jähriger fuhr am Samstagmorgen auf der Piste in Richtung Talstation des Hörnlisessels. Das Mädchen war zeitgleich hinter einer Kuppe unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, bemerkte er sie zu spät und prallte in die Fünfjährige.

Der Mann musste mit Armverletzungen ebenfalls mit der Rega ins Spital geflogen werden. Drittpersonen sowie die Pistenrettung leisteten bis zum Eintreffen der Rega erste Hilfe.