Eine Wanderin ist am Sonntagmittag in Savognin ums Leben gekommen. Beim Abstieg vom Piz Arlos ist die 52-jährige Berggängerin in die Tiefe gestürzt.

Nach dem erfolgreichen Besteigen des Piz Arlos, beabsichtigte ein Ehepaar wieder ins Tal zu steigen. Beim Abstieg, kurz nach Mittag, stürzte die 52-jährige Wanderin rund 200 Meter einen steilen Abhang hinunter. Die alarmierte Rega und ein Rettungsspezialisten Helikopter der SAC konnten die Frau nur noch tot bergen. Die Alpinenpolizei der Kantonspolizei Graubünden haben nun die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Für den Ehemann wurde das Care-Team Grischun beigezogen. (red.)