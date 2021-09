Ein Oldtimer-Jeep fuhr am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Italienischen Strasse von Domat/Ems in Richtung Chur. Zwischen dem Kreisverkehr Felsberg und Chur kam es zu einer Frontalkollision mit dem Motorrad, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der 59-jährige Motorradfahrer kollidierte in der langgezogenen Kurve mit dem Personenwagen und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Personenwagen kippte durch die Wucht der Kollision auf die Seite. Der 63-jährige Jeep-Lenker wurde dabei verletzt und mit einer Ambulanz ins Kantonsspital Chur überführt.

Die Italienische Strasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat die Ermittlungen aufgenommen und die Polizei sucht Zeugen.

(red.)