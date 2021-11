61-Jähriger stürzt mit Pneulader in ein Tobel und stirbt

In Duvin in der Surselva verunfallte am Mittwoch ein 61-jähriger Mann mit einem Pneulader. Vermutlich kam der Mann von einer steilen Alpstrasse ab und stürzte in ein Tobel. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Bei dieser steilen Kurve ist der 61-Jährige abgestürzt. © Kapo GR