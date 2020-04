Gefährliche Arbeitsweise: Der Mann ist von einer angehobenen Holzpalette über zwei Meter auf einen Teerplatz hinuntergestürzt. Er war gerade dabei, eine Lampe oberhalb eines Eingangs zu reparieren. Beim Sturz wurde der 75-Jährige so schwer am Kopf verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Ein Arbeiter, der in der Nähe war, versorgte den Mann und alarmierte Rettung. Nebst der Stadtpolizei Chur war auch die Kantonspolizei Graubünden vor Ort, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wird nun der genaue Unfallhergang ermittelt.

(red.)