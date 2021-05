In einer Wäscherei in Samedan ist am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Arbeiter verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.

Der 49-Jährige war zusammen mit einem Arbeitskollegen damit beschäftigt, ein Metallrad im Inneren der Bügelmaschine auszuwechseln. Beim Transportieren kippte das 800 Kilogramm schwere Rad um und traf den linken Fuss des Mannes, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Ein Ambulanzteam verarztete die offene Wunde vor Ort und überführte ihn zur Behandlung der Brüche ins Spital nach Samedan. (pd/red.)