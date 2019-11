Die Autofahrerin war in der Nacht auf Freitag von Tschlin in Richtung Scuol unterwegs. In einer Rechtskurve prallte die 81-Jährige mit ihrem Auto frontal in eine Felswand. Das Auto kippte und blieb auf dem Dach liegen. Ein Passant bot die Rettungskräfte auf. Die Strassenrettung und ein Ambulanzteam konnten die verletzte Seniorin aus dem Auto bergen. Sie wurde ins Spital nach Scuol überführt.