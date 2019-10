85-Jährige angefahren und verletzt

Die Frau war am Samstagnachmittag bei der Fraktion Monbiel in Klosters unterwegs. Ein 56-jähriger Lenker fuhr rückwärts aus einem Vorplatz in die Monbielerstrasse und übersah dabei die 85-Jährige, welche an Gehhilfen bergwärts unterwegs war, und fuhr sie an. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Graes mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab und sucht Zeugen. Personen, die den Unfall beobachten konnten, können sich beim Polizeiposten Davos melden.

(red.)