Ungewöhnlicher Unfall auf einem Zebrastreifen in Chur: An der Loestrasse wurde am frühen Sonntagmorgen eine 22-jährige Frau angefahren. Die Person, die einen dunkelblaues Auto fuhr, hatte zuerst abgebremst und ist dann doch weiter gefahren.

Der dunkelblaue Wagen entfernte sich ohne anzuhalten. Die 22-jährige Fussgängerin hatte um 7.30 Uhr den Fussgängerstreifen auf der Seite des Schulhauses Quader betreten und wollte diesen überqueren. Ein dunkelblauer Personenwagen, welcher über die Loëstrasse in Richtung Kantonsspital fuhr, hielt vor dem Fussgängerstreifen an. Bevor die Fussgängerin jedoch das Trottoir auf der anderen Strassenseite erreichte, fuhr der Lenker des dunkelblauen Personenwagens los und streifte die Fussgängerin im Hüftbereich. Die junge Frau stürzte auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Der Personenwagen fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. «Ob es sich bei der Person, die den Wagen lenkte um einen Mann oder eine Frau handelte, kann die Verletzte nicht sagen», heisst es bei der Stadtpolizei Chur auf Anfrage. Die Polizei gehe aber nicht davon aus, dass die Frau absichtlich angefahren wurde. Die Frau wurde mit unbekannten Bein- und Hüftverletzungen ins Kantonsspital Graubünden eingeliefert. Die Stadtpolizei Chur sucht Zeugen. (agm)