Cécile Thomi, was sagen Sie zu der extrem kurzfristig abgesagten Silvesterparty in Chur? Das ist sehr ärgerlich. Gleichzeitig ist es gut nachvollziehbar, dass viele Leute auf die Inserate hereingefallen sind und sich Tickets gekauft haben. Die Inserate kommen professionell daher, so dass man gar nicht zwingend auf den Gedanken kommt, dass eigentlich gar nichts dahinter ist.

Wenige Stunden vor Beginn wurde «die grösste Silvesterparty Graubündens» in Chur vor knapp zwei Wochen abgesagt . Kurz darauf wurde klar, dass der gleiche Veranstalter, die «New World Production», für das Latin World Festival mit täglich 50'000 Gästen diesen Sommer – ebenfalls in Chur – keine Bewilligung hat, aber trotzdem bereits Tickets verkaufte . Es sind nicht die einzigen ominösen Fälle des Organisators. Rechtliche Schritte seien nun Sache der Behörden und nicht der betroffenen Kunden, sagt Cécile Thomi, Leiterin Recht bei der Stiftung für Konsumentenschutz, im Interview mit FM1Today.

Im Fall des «Silvester Boom», der am 31. Dezember in Chur hätte stattfinden sollen, werden die Tickets via Ticketino zurückerstattet. Dies hat die Ticketingplattform gegenüber FM1Today bestätigt. Das Kontingent lag bei 1500 Eintritten, sie kosteten bis zu 200 Franken.

Woran merken potenzielle Opfer, dass sie betrogen werden?

Gerade wenn eine Veranstaltung sehr pompös daherkommt und gross beworben wird, es sich aber gleichzeitig um bisher unbekannte Veranstalter handelt, steigt die Möglichkeit, dass es sich um eine unsaubere Sache handelt. Dann sollte man sich im Internet oder bei Bekannten über den Veranstalter schlaumachen. Bei negativen Online-Rezensionen tut man sicher gut daran, die Finger davon zu lassen.

In den vorliegenden Fällen war im ersten Moment nicht einmal klar, welche Organisatoren dahinter stehen.

Gemäss kantonalem Gewerberecht wäre es ideal, wenn auf Plakaten und Inseraten ein Impressum mit einem Minimum an Informationen stünde. So weiss der potenzielle Kunde, an wen er sich bei Fragen oder Problemen wenden kann. Die kantonalen Vorschriften sind da aber leider sehr unterschiedlich.