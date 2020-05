Alle drei Bären haben Winterruhe beendet

Meimo ruhte am ausgeprägtesten von allen drei Bären. Erste Anzeichen, dass die Winterruhe zu Ende geht, beobachtete das Arosa Bärenland Team bereits Mitte April: «Meimo begann, zeitweise die Höhle zu verlassen und direkt davor zu ruhen. In der zweiten Aprilhälfte erkundete er zwischendurch auch kurz das Zusatzgehege. Diese Ausflüge nahmen in der Folge zu und er interessierte sich für die frischen Tannenäste», schreibt das Arosa Bärenland in einer Mitteilung.

Kot deutet auf Ende der Winterruhe

Am Montag, 4. Mai stellte dann die Tierpflege den ersten Frühlingskot von Meimo fest, womit die Winterruhe offiziell beendet ist. Amelia hingegen hat anfangs März ihre Höhle verlassen und sich entschlossen, die weitere Winterruhe in einer Felsspalte zu verbringen. Sie ruhte ununterbrochen bis Anfang April in dieser Felsspalte und wechselte danach ihren Ruheplatz unter eine Tanne. Ihre Aktivitäten nahmen danach zu und Ende April begann sie Tannennadeln und Gras zu fressen.

Pre-Opening im Juni

Für die Besucher ist das Bärenland aber aufgrund der Corona-Krise noch nicht geöffnet. «Sofern es die Corona-Bestimmungen und Schutzmassnahmen vom Bund zulassen, kann das Arosa Bärenland mit den «Pre-Opening»-Tagen ab Montag, 8. Juni seine Türen für Besucher wieder öffnen.» Am 13. Juni folgt der offizielle Start in die Sommersaison.

(red.)