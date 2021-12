An Weihnachtsabend Hirsch gewildert

Die Polizei erhielt am Weihnachtsabend die Meldung, dass in Brusio ein gewilderter Hirsch in ein Auto verladen werde. Eine Patrouille, Mitarbeitende der Zollverwaltung und ein Wildhüter kontrollierten die Tatverdächtigen an ihrem Wohnsitz.

Die drei Einheimischen, ein 30-Jähriger, sein 61-jähriger Vater und ein 29-Jähriger, gaben zu, den einseitigen Kronenhirsch gewildert zu haben.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei Personen weitere strafbare Handlungen gegen die Jagd- und Waffengesetzgebung begangen hatten. Sie gestanden, im Puschlav ausserhalb der Jagdzeit von Dezember bis März zwei weitere Hirsche und während der Niederjagd im Oktober einen geschützten Mäusebussard erlegt zu haben.

Die drei Männer werden angezeigt.

(red.)