Anhänger verloren: Sattelschlepper behindert in Kreisel Verkehr

Ein Sattelmotorfahrzeug hat am Freitagmorgen in einem Kreisel in Chur seinen Auflieger verloren. Es entstand Sachschaden, und der Verkehr wurde leicht behindert. Verletzt wurde aber niemand.

Verkehrsbehinderung: Ein Lastwagen verliert in einem Kreisel seinen Anhänger. © Stapo Chur