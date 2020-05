Sympathisch und zurückhaltend lacht Any Sabadi als Reaktion auf die Frage, ob sie nervös sei, weil ihre erste Single «It's About» nach zwei Jahren Arbeit einem breiten Publikum präsentiert wird. «Ich bin nervös und gespannt auf die Reaktion der Leute, aber ich freue mich riesig», sagt Any.

Die 22-jährige Bündnerin hatte vor zwei Jahren begonnen, ihre Musikvideos auf Facebook zu teilen. «Ich war überrascht, als mir Lou Zarra eine Nachricht schickte", sagt Any.

«Es wirkte auf mich wie ein Museum»

Die Musikerin gesteht, dass sie den berühmten Bündner Musikproduzenten zuerst habe googeln müssen. Als sie dann gesehen habe, wer er ist, sei ihr klargeworden, dass die Anfrage ernst gemeint ist. Schon Gimma, Loco Escrito und die Band Liricas Analas waren bei ihm im Studio.

«Es war mein erster Gang in ein Studio und es wirkte auf mich wie ein Museum. Überall an den Wänden hingen Alben und ich war mittendrin. Ich war sehr nervös», erinnert sich Any.

Es habe ihr unheimlich Freude bereitet, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, die erste Single weiterzuentwickeln und sie zu produzieren. Das Ergebnis kann sich hören lassen.