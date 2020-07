Ein Duro der Armee ist am Freitagmittag beim Schiessplatz Rossboden in Chur in den Rhein gerollt. Der Rekrut, der am Steuer sass, konnte sich in Sicherheit bringen. An Bord sollen scharfe Munition und Handgranaten geladen sein.

«Um etwa 11.50 Uhr ist der Duro in den Rhein gerollt und dort stehen geblieben», sagt Daniel Reist, Sprecher der Armee, gegenüber FM1Today. Der Armeewagen konnte bis Freitagabend nicht geborgen werden: «Das dauert länger, weil man für die Befestigung der Seile auch Taucher einsetzen musste», sagt Georg Fritz, Mediensprecher der Militärjustiz. Offenbar war der Infanterie-Duro mit scharfer Munition und Handgranaten beladen, wie der Blick berichtet. 1 / 7 Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Er erlitt leichte Schürfungen und einen Schock. Wie es zum Unfall kommen konnte, klärt jetzt die Militärpolizei ab. Nebst dem Fahrer habe sich niemand im Fahrzeug befunden. Der Unfallhergang ist Gegenstand der angelaufenen Untersuchung. «Der Untersuchungsrichter befragt Personen, sichert Daten und Spuren und kann auch noch ein Gutachten in Auftrag geben», so Fritz. (red.)