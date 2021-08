Die Schweiz ist das Land der versteckten Bunker und Festungen. Ein solcher Bunker ist in Maloja und diente einst dem Zweck, Graubünden vor den Italienern zu schützen. 1932 wurden Pläne bekannt, dass das faschistische Regime rund um Benito Mussolini Graubünden einnehmen wolle. Darauf hat der Bundesrat regiert und unter anderem die Festung Maloja bauen lassen. Heute ist die Festung restauriert und öffnet die Türen für Interessierte.

Kein Durchkommen

«Hier gab es kein Durchkommen», sagt Felix Nöthiger, Museumsleiter der Fortezza Maloja. Es sei einfach alles durchdacht worden und für jede Eventualität gebe es eine Lösung: «Es gab Möglichkeiten, die Strasse in beide Richtungen zu sprengen, weitläufigen gab es Stacheldraht und Löcher in den Wänden, um sich mit Handgranaten zu verteidigen.» Der 78-Jährige muss es wissen, er hat die Festung vor fünf Jahren in einem verwahrlosten Zustand vom Bund übernommen und zusammen mit der Organisation Pro Castellis eine Restaurierung vorgenommen.

Geschichte wieder zum Leben erwecken

«Alles war rostig und viele Räume standen unter Wasser», sagt Nöthiger. Es sei schade, habe man es soweit kommen lassen, doch es sei unmöglich für den Bund, all die Bunker zu unterhalten. Deshalb hat sich Pro Castellis eingeschaltet, sie wollen solche Plätze der Geschichte am Leben erhalten. «Der Erhalt der Festungen ist eine Sache, doch wir wollen diese Orte auch mit Menschen teilen und so die Geschichte wieder zum Leben erwecken», so Nöthiger.

«20 Jahre lang Utensilien gesammelt»

Ab dem 7. August soll genau das geschehen, dann öffnen die Festungen im Engadin ihre Tore für Interessierte: Die Festungswochen beginnen. Für Nöthiger ein grosses Highlight: «Wir haben 20 Jahre lang Utensilien aus dem Krieg gesammelt, um diese Orte wieder beleben zu können. Hier ist uns das gelungen und endlich können wir es teilen.»

In der Festezza Maloja sieht man eindrücklich, wie die Soldaten damals gelebt haben und wie durchdacht die Baupläne eines solchen Bunkers waren. Von aufklappbaren Wänden bis zu falschen Felsen ist alles zu finden.