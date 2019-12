Auto brennt nach Unfall aus – zwei Personen verletzt

Am Donnerstagabend ist es in Lenz zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto prallte in die Leitplanke und ist in Brand geraten. Die beiden Insassen wurden verletzt, einer erlitt schwere Brandverletzungen.

Kurz nach 22 Uhr ist ein 19-Jähriger zusammen mit einem Gleichaltrigen von Lenzerheide in Richtung Lenz gefahren. In einer Kurve prallte das Auto in die Leitplanke. «Das Auto begann zu brennen, worauf sich die beiden Insassen selbständig retten konnten», teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Die Feuerwehren Vaz/Obervaz und Churwalden konnten den Brand löschen. Der Beifahrer erlitt schwere Brandverletzungen und musste ins Universitätsspital Zürich geflogen werden. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (red.)