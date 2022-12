Auto crasht in Mauer und fängt Feuer – 35-Jähriger stirbt

Der Kantonspolizei Graubünden wurde in der Nacht auf Montag ein brennendes Fahrzeug nahe der Örtlichkeit Freihof gemeldet. Als die Einsatzkräfte den Unfallort erreichten, stand der schwarze Audi S5 in Flammen, der 35-jährige Lenker darunter. Trotz notfallmedizinischen Massnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr der 35-jährige Mann alleine von Tiefencastel her in Richtung Sils im Domleschg. Kurz nach der Örtlichkeit Freihof kam sein Auto rechts von der Strasse ab und kollidierte mit einer Betonstütze und einem Baum.

Die Polizei suchte das Umfeld mit Drohnen auf allfällige mitgefahrene Personen ab. Die Unfallstelle war bis 04.30 Uhr gesperrt. Der Unfallhergang wird jetzt untersucht. Die Polizei sucht Zeugen.

(mle)