Auto kollidiert mit gekipptem Lieferwagen-Anhänger – drei Verletzte

Am Samstagnachmittag fuhr ein 39-jähriger Lenker mit seinem Lieferwagen und Anhänger auf der Oberalpstrasse von Laax in Richtung Ilanz. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 55-jähriger Autofahrer mit zwei Fahrzeuginsassen auf der Gegenfahrbahn unterwegs.

Ausserorts geriet der mit Möbeln beladener Anhänger in einer Rechtskurve ins Schlingern, was schliesslich dazu führte, dass der Anhänger auf die Gegenfahrbahn kippte, schreibt die Kantonspolizei Graubünen. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision mit dem Personenwagen.

Durch den heftigen Aufprall wurden die drei Autoinsassen verletzt. Nach den notfallmedizinischen Massnahmen vor Ort wurden diese mit der Ambulanz nach Ilanz ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

Zur Zeit der Unfallaufnahme wurde die Oberalpstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

(Kapo GR)