Auto landet auf dem Dach

Die Autolenkerin sei um 14:15 Uhr auf der Julierstrasse von Cunter in Richtung Tal unterwegs gewesen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. In einer Rechtskurve begann ihr roter Kleinwagen zu rutschen, fuhr in eine Böschung und drehte sich auf das Dach.

Die leicht verletzte Lenkerin wurde per Rettung ins Spital nach Thusis gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun ab, wie der Unfall genau passierte.



Der Schneefall am Dienstag hat zudem für weitere kleinere Unfälle gesorgt. Gut 15 Verkehrsunfälle mit Blechschaden wurden der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag gemeldet. An diversen Orten gab es Verkehrsbehinderungen, die sich im Verlauf des Nachmittags aber wieder auflösten.



(red.)