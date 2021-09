Auto stösst mit belgischer Velogruppe zusammen – eine Schwerverletzte

Die 46-Jährige Autofahrerin wollte am Montag kurz vor 14 Uhr in Zuoz aus einer Seitengasse in Richtung S-chanf in die Via San Bastiaun einbiegen, teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung mit. Dort nahte aus der Gegenrichtung eine belgische Fahrradgruppe. Der vorderste Velofahrer konnte dem einbiegenden Auto ausweichen, eine hinter ihm folgende 50-Jährige und ein 43-Jähriger kollidierten aber frontal mit dem Auto und stürzten.

Die Frau zog sich dabei schwere und der Mann leichte Verletzungen zu. Die Verunfallte wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin und einer Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital nach Samedan transportiert. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt derzeit die genauen Umstände, die zum Verkehrsunfall führten.

(red.)