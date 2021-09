Der Junglenker war am Sonntagnachmittag gemeinsam mit einem 18-jährigen Beifahrer und einer 17-Jährigen Mitfahrerin auf der Ausserheinzenbergstrasse in Richtung Cazis unterwegs. In einer Spitzkehre geriet das Auto über den Strassenrand hinaus, stürzte rund 80 Meter den Hang hinunter und überschlug sich mehrmals.

Das Auto kam zwischen Bäumen zum Stillstand und wurde total beschädigt. Die drei Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurden ins Spital Thusis gebracht. Das Auto wurde in einer aufwändigen Aktion geborgen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.