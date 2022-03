Auto stürzt in Tobel – Fahrer verletzt und verwirrt in Dorf angetroffen

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Montag auf der Fahrt von Klosters nach Serneus mit seinem Fahrzeug in mehrere Leitsignale gefahren und schlussendlich in ein Tobel gestürzt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und wurde anschliessend in Serneus von den Einsatzkräften angetroffen.

Das Auto kam von der Strasse ab und stürzte in ein Tobel. © Kapo GR