Der 51-jährige Autofahrer fuhr gegen 0.30 Uhr von Thusis her in Richtung Chur. Kurz nach dem Anschluss Thusis Nord kollidierte das Auto mehrmals mit der Mittelleitplanke sowie mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

Nach rund 300 Metern kam das Fahrzeug total beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand. Der Lenker erlitt durch die Kollisionen leichte Verletzungen und wurde zu weiteren medizinischen Massnahmen ins Spital nach Thusis gebracht. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

(red.)