Der Autofahrer kam von der Bündner Ortschaft Champfèr her und wollte in die Hauptstrasse nach links abbiegen. Der Mann fuhr los, als er sah, dass ein Postauto, dass aus jener Richtung kam, nach rechts in Richtung Champfèr abbog. Dabei hatte der Mann den dahinterfahrenden 51-jährigen Töfffahrer übersehen. Folglich kam es zur Kollision zwischen Auto und Töff, wobei der Töff mit seinem Lenker über die Strasse geschleudert wurden und bei der Leitplanke zum Stillstand kam.

Der Töfffahrer wurde bei der Kollision mittelschwer verletzt. Er musste ins Spital nach Samedan gebracht werden. Am Sonntag wurde er nach Chur ins Kantonsspital Graubünden verlegt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

