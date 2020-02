Autofahrer wendet auf Autobahn und fährt in entgegengesetzte Richtung

Das Navi muss einem Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch wohl «bitte wenden» gesagt haben: Ein 27-jähriger Ungare war um drei Uhr morgens auf der Autobahn A13 von Chur in Richtung Zizers unterwegs, als er bemerkte, dass er in die falsche Richtung fuhr. Der Mann wollte eigentlich in Richtung Flims fahren, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Deshalb leitete er noch auf der Autobahn ein Wendemanöver ein und fuhr als Falschfahrer in Richtung Süden. Bei der Brücke der Haldensteinerstrasse konnte er dann von einem Patrouillenwagen der Polizei angehalten werden. Der Fahrzeuglenker leistete ein Depositum von mehreren tausend Franken. Zudem wurde ihm sein Führerausweis aberkannt.

(red.)