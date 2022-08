Autos kollidieren beim Überholen und erfassen Töff – zwei Personen sterben

Am Berninapass ist am Montagnachmittag bei einem Überholmanöver ein Auto mit einem Töff kollidiert. Der Töfffahrer sowie seine Beifahrerin wurden dabei so schwer verletzt, dass sie auf der Unfallstelle verstarben.

Der Motorradlenker fiel auf die Fahrbahn und seine Sozia über die Leitplanke hinaus in eine angrenzende Wiesenböschung. Beide verstarben noch vor Ort. © Kapo GR