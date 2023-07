Sonnenbrille und eine aussergewöhnliche Kopfbedeckung sind Pflicht am ersten Tag des Openair Lumnezia. Die 37. Ausgabe des Festivals tief hinten im Val Lumnezia startet mit top Wetter – und die Stimmung ist wunderbar. Auf der Wiese sitzend geniessen die Festivalfans die ersten Konzerte am Nachmittag und sparen so ihre Kräfte für den Abend.

Stefanie Heinzmann und Breitbild heizen der Menge anschliessend so richtig ein. Alle Arme sind in der Luft, es wird getanzt, mitgesungen und gefeiert. Auch die bunten Plastik-Tiere, Ballons und Flaggen kommen rege zum Einsatz. Noch bleibt die Regenjacke im Zelt oder Campervan liegen. Dies dürfte sich jedoch bereits am Freitag ändern: Es ist Regen angesagt.