Seit sechs Jahren hat der Kanton Graubünden kein Geburtshaus mehr. Das letzte war in Jenins stationiert und schloss im Juli 2013 die Pforten – wegen Hebammenmangels. Die Geburtshelfer waren überlastet und arbeiteten rund um die Uhr. Trotzdem wagen es drei Frauen, in Untervaz nach Jahren wieder ein Geburtshaus in Graubünden zu eröffnen.

«Das Haus hat sechseinhalb Zimmer, also genug Platz für zwei Familien. Hinzu kommt, dass das Geburtshaus eine Viertelstunde von der Frauenklinik Fontana des Kantonsspitals Graubünden in Chur entfernt liegt», sagt Montalta. Gibt es während der Geburt also Probleme, zum Beispiel wenn es nicht vorwärts geht, oder die Frau die Schmerzen nicht mehr erträgt, kann die Hebamme schnell auf das Spital ausweichen.

Grosse Nachfrage beim St.Galler Geburtshaus

Vor fünf Monaten eröffnete auch in der Stadt St.Gallen ein Geburtshaus, was auf grossen Anklang gestossen ist. Nach nicht einmal in einem halben Jahr hat das elfköpfige Hebammenteam bereits so viele Geburten durchgeführt, wie für das ganze erste Jahr geplant gewesen wären, sagt die Mitgründerin und Hebamme Mirjam Kelemen. «Seit April haben wir 72 Geburten betreut und mit den Geburtenanmeldungen für den September stossen wir an unsere Grenzen.» Aufgrund der nur wenigen Geburtshäuser in der Ostschweiz melden sich junge Eltern aus allen Ostschweizer Kantonen und dem nahen Ausland bei den St.Gallerinnen. Nachfragen, die vielleicht schon bald abflachen könnten, wegen des neuen Geburtshauses in Untervaz.