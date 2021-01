Ein 26-jähriger Lastwagenlenker, der mit dem Lastwagen Schnee räumte, fuhr rückwärts in die untere Bahnhofstrasse. Dabei touchierte er eine 44- jährige Fussgängerin, die in Richtung Bahnhof lief. Beim Unfall wurde die Fussgängerin am rechten Bein verletzt, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt.

Die Rettung Chur überführte sie ins Kantonsspital Graubünden. Beim Lastwagenlenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde abgenommen. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.

