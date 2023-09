Berggänger stürzt 40 Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer

Die beiden Berggänger kamen von Montespluga in Italien her und wollten über die Berggipfel der Landesgrenze entlang bis nach San Bernardino. Um 15.30 Uhr stiegen sie vom Piz di Ross auf 3000 Metern über Meer ab. Dabei stürzte der Mann auf den Gletscher Chiacciaio de la Curciusa ab, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte.

Die 61-jährige Begleiterin des abgestürzten Schweizers alarmierte die Rega. Die Rettungscrew musste ihn mit einer Winde bergen, notfallmedizinisch versorgen und nach Zürich ins Spital fliegen.

(sda/red.)