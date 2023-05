«Es ging alles viel schneller, als wir noch an Ostern gedacht haben. Nun ist die Phase orange eingeläutet », sagt Christian Gartmann, Informations- und Medienbeauftragter der Gemeinde Albula/Alvra. Bereits am Freitagabend um 18 Uhr muss das Dorf Brienz evakuiert sein. Ab dann dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr im Dorf übernachten.

Die Felsmasse bewegt sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen ist, dass diese abbricht. «Für die Geologen war deshalb klar, dass jetzt die Zeit ist, um zu evakuieren. Für die Leute im Dorf ist das keine Überraschung, jedoch ist es trotzdem eine sehr schwierige Situation», so Gartmann. Die Evakuierung sei noch genug früh, mindestens vier Tage bis zu einem möglichen Felsrutsch habe man spatzig.

Massnahme kann mehrere Monate bestehen

«Die Evakuierung ist eine vorübergehende Sicherheitsmassnahme. Sie wird dann aufgehoben, wenn die Gefahr vorbei ist. Das kann einige Wochen bis mehrere Monate lang dauern. Die Brienzer Bevölkerung muss sich auf eine lange Zeit ausserhalb ihres Dorfes einstellen», sagt Gartmann. Ob das Dorf wirklich beschädigt wird, könne aktuell unmöglich vorausgesagt werden.



«Leben wird für einige sehr kompliziert»

Die Menschen sollen all das mitnehmen, was die Versicherung nicht ersetzen kann – ebenso Gegenstände, die dringend benötigt werden. «Für einige Brienzerinnen und Brienzer wird das Leben nun sehr kompliziert. Sie haben teilweise viel längere Arbeitswege und einige Kinder müssen wegen des Gemeindewechsels eine andere Schule besuchen. Diese Verkomplizierung wollen wir den Menschen nur so lange zumuten, wie es unbedingt nötig ist», so Gartmann.