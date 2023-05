Der Magic Wood in der Gemeinde Ferrera in Graubünden ist einer der beliebtesten Bouldergebiete auf der Welt. Die Kletterinnen und Kletterer besuchen das Gebiet meistens mehrere Tage und schlafen in ihren Campern. Diese stehen kreuz und quer herum und behindern den Verkehr. Die Gemeinde will jetzt reagieren.

Bouldern ist so im Trend, dass es die graubünder Strassen verstopft. © Getty Images