Bündner Polizisten krachen während Einsatz in Kreisel

Am Dienstagabend ist es in Thusis zu einem Unfall mit einem Polizeiauto gekommen. Die Polizisten blieben unverletzt. Das Dienstafahrzeug wurde aber arg in Mitleidenschaft gezogen.

Am Dienstagabend ist in Thusis ein Patrouillenwagen der Kantonspolizei Graubünden mit einem Verkehrskreisel kollidiert. © Stapo Chur