Bündnerfleisch soll in der Stratosphäre trocknen

Falls ihr am 13. September im Kanton Graubünden ein Stück Fleisch in der Luft seht, das an einem Ballon baumelt, dann handelt es sich nicht etwa um ein falsch verstandenes Hochzeitsgeschenk. Vier Bündnerfleisch-Hersteller des Verbands «Bündner Fleischfabrikanten» gehen der Frage nach, ob der Geschmack von Bündnerfleisch noch besser wird, wenn man es in die Stratosphäre schickt.