Am Dienstagmorgen um 8.40 Uhr hat die Kantonspolizei Graubünden bei einer Routinekontrolle im Schwerverkehrskontrollzentrum in Unterrealta einen Reisebus kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-jährige deutsche Chauffeur keinen gültigen Fahrausweis hatte. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurde ihm dieser in Deutschland entzogen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird zur Anzeige gebracht.