«Chum hei go schaffa, ist das Credo. So soll es sich anfühlen, hier zu arbeiten. Das Hauptziel dieser Arbeitswelt ist es, die Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern», sagt Roland Obrist, CEO der Oblamatik.

Die Firma Oblamatik in Chur (© Oblamatik Foto: Ingo Rasp)

«Die Firma Oblamatik ist mit ihrer Aufgeschlossenheit, mit der Modernität und mit ihrer Philosophie ein wichtiger Teil, um unsere Stadt zu modernisieren», sagt Urs Marti, Stadtpräsident von Chur, gegenüber FM1Today.

Die Firma Oblamatik ist ein weltweit führendes Unternehmen für Trinkwassermanagement. Wer das Gebäude selber mal in Augenschein nehmen möchte, kann dies am Tag der offenen Tür am 26. Oktober tun.