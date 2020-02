Schüler stirbt an Maiensässfahrt

Am 23. Mai 2019 stürzte der 14-jährige David bei der Maiensässfahrt in Chur ab und verstarb. In der Folge veranlasste der Churer Stadtrat eine Risikoanalyse der Schulwanderung. Nicht Gegenstand der Analyse war der tragische Todesfall, welcher von der Staatsanwaltschaft aufgeklärt wird.

Sicherheit auf gutem Stand

Der externe Schlussbericht der Basler & Hofmann AG aus Zürich zeigt auf, dass das Sicherheitsniveau bei der Maiensässfahrt bereits auf einem guten Stand ist und sogar höher eingestuft wird als bei vergleichbaren Schulwanderungen, informierte der Churer Stadtrat am Dienstagvormittag. Damit steht künftigen Maiensässfahrten nichts im Weg.

Die empfohlenen Massnahmen zur Optimierung der Sicherheit werden umgesetzt. Zu den konkreten Massnahmen gehört unter anderem, dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten festgelegt werden und dass bestehende Regelungen durchgesetzt werden. Der Churer Stadtrat betont, dass aus diesen Massnahmen keinerlei Rückschlüsse auf mögliche Ursachen des Unglücks vom 23. Mai 2019 gezogen werden können. Der gesamte, ausführliche Schlussbericht kann hier gelesen werden.

«Schulreisen gehören zum Alltag»

Des Weiteren führte der Stadtrat aus, dass zu einer ganzheitlichen schulischen Ausbildung nicht alleine der Unterricht im Klassenzimmer gehöre, sondern auch Schulreisen und -ausflüge. Diese würden das soziale Miteinander und die Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler gerade im Gefahrenbereich weiterentwickeln. «Solche Anlässe sind immer auch mit Risiken verbunden, vergleichbar mit Schwimmunterricht und Sportanlässen jeglicher Art. Dennoch gehören sie zum schulischen Alltag und sind für eine gesunde Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wichtig», sagt Stadtpräsident Urs Marti.

Eine hundertprozentige Sicherheit sei trotz aller Sicherheitsmassnahmen dennoch nie gegeben, ein Restrisiko bleibe immer vorhanden. Der Stadtrat schaut der Maiensässfahrt 2020 mit Zuversicht entgegen, «auch wenn das Gedenken an das tragische Ereignis der Maiensässfahrt 2019 in den Köpfen und Herzen haften bleibt».