Ein Latin Festival mit der Grösse des Openairs Frauenfeld sollte diesen Sommer in der Oberen Au in Chur stattfinden. Tickets werden bereits verkauft, obwohl der Stadt Chur noch kein Konzept des Veranstalters vorliegt. Aufgrund der dubiosen Gegebenheiten hat die Stadt gegenüber FM1Today versichert , sie werde das Festival nicht bewilligen. Nun tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf.

Auf der Webseite der Bundesbahnen sind Informationen zum Festival und zur Anreise zu finden. «Ihre Reise mit dem öffentlichen Verkehr ist im Ticket inbegriffen», steht geschrieben. Auf Anfrage von FM1Today bestätigen die SBB eine Partnerschaft. «Die SBB haben einen üblichen ÖV-Partner-Vertrag mit dem Veranstalter.» Die SBB schliessen bei zahlreichen Schweizer Anlässen solche Verträge ab, so beispielsweise auch beim Eidgenössischen Turnfest. Dass der Stadt Chur kein Konzept vorlag und das Festival nun nicht bewilligt wird, davon wussten die SBB nichts. Wie nun weiter vorgegangen wird, sei Teil interner Besprechungen.

Parallelen zu Fyre Festival

Das Festival erinnert ein wenig an das Fyre Festival, welches 2017 auf den Bahamas hätte stattfinden sollen. Unternehmer Billy McFarland und Rapper Ja Rule wollten zusammen das Festival organisieren, was in einer Katastrophe endete. Die Gäste gaben Geld für Tickets aus, obwohl die Veranstalter nicht in der Lage waren, ein solch grosses Festival zu organisieren. Mehr als 4000 Gäste reisten mit dem Flugzeug ans Luxus-Festival auf die Bahamas. Anstatt Luxus erwarteten die Besucher durchnässte Zelte, Strom- und Wassermangel. Auf Netflix gibt es eine Dokumentation zum misslungenen Festival. Der Unternehmer McFarland sitzt heute im Gefängnis.