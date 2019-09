Die aktuellste GfK-Studie zeigt, dass in der Deutschschweiz für fast jeden Zweiten zwischen 16 und 74 Jahren das Bärenland ein Begriff ist, heisst es in einer Medienmitteilung von Arosa Tourismus.

Um weiterhin wirtschaftlichen Erfolg zu feiern, bleibt Arosa am Ball: «Erfolge werden auch in den nächsten Jahren nur mit permanenter Knochenarbeit zu erzielen sein», heisst es in der Medienmitteilung. Auf seinen eigenen Lorbeeren ruht Arosa also nicht aus.

(lh)