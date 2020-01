Lange Zeit war es still um das Hotel «Cube» in Savognin. Im Herbst 2018 wurde es geschlossen, der Betreiber beschuldigte die Bergbahnen, die sich nicht an Vereinbarungen gehalten hätten. Darauf folgte ein Rechtsstreit, der erst in diesem Dezember einen Abschluss gefunden hat.

Kurz nach Neujahr verkündet die Firma S1 Hotelerrichtungs AG, die Besitzerin des «Cube», dass am 9. Januar die Tore des Hotels wieder eröffnet werden sollen. Der Rechtsstreit zwischen der S1 und den Savognin Bergbahnen ist offenbar zu Gunsten der Hotelbetreiberin ausgegangen.

Verwaltungsrat Rudolf Tucek sagt: «Mit dem Urteil ist die Geschäftsgrundlage zu grossen Teilen wiederhergestellt.» Deshalb sei der Betrieb wieder möglich. Die Vorbereitungen auf die Saison seien nicht optimal gewesen, deshalb wird das «Cube» vorerst als Garni-Betrieb geführt – also ohne klassischen Restaurantbetrieb.

